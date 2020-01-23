SON DAKİKA | Lukas Podolski resmen Antalyaspor'da!

Süper Lig'de kötü günler geçiren ve gözünü transfere çeviren Antalyaspor, bombaları patlatmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip Veysel Sarı ve Sinan Gümüş'ün ardından bir diğer eski Galatasaraylı olan Lukas Podolski'yi de kadrosuna kattı.