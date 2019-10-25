Web TV Spor Soyunma odasında skandal görüntü! Antrenör genç futbolcuları böyle tokatladı!

Soyunma odasında skandal görüntü! Antrenör genç futbolcuları böyle tokatladı!

25.10.2019 | 11:15

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara şiddet uyguladı ve hakaretler savurdu. Bu skandal görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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