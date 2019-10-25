Soyunma odasında skandal görüntü! Antrenör genç futbolcuları böyle tokatladı!
Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara şiddet uyguladı ve hakaretler savurdu. Bu skandal görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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