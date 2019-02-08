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Sporcular kar altında kıyasıya mücadele etti

Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenen ve Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası yarışları kar altında devam etti.

Sporcular kar altında kıyasıya mücadele etti. Türkiye Oryantiring Federasyonunca (TOF) Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası (ECOS 2019) yapılan yarışla devam etti.

Cıbıltepe Kayak Merkezi yarışma alanında 15 ülkeden 104 sporcu, yaklaşık 30 dakika antrenman yaptıktan sonra takımlar kar yağışı ile karın altında kıyasıya mücadele etti.

Kar yağışı altında gerçekleşen yarışlarda sporcular, parmaklarına takılan elektronik cihazlarla yön bularak, takım halinde varışa ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Etkinlik yarın aynı heyecanla devam edecek.

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Sporcular kar altında kıyasıya mücadele etti
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