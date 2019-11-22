Süper Lig tarihinin ilk kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı

Kayserispor, 30 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek genel kurul öncesinde mevcut yönetim kurulu üyesi Berna Gözbaşı'nın geçici olarak başkan olarak seçildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada başkanlık görevini yöneten Hamdi Elcuman'ın büyük bir jest yaparak görevinden istifa ettiği belirtildi. Kayserispor başkanlığına adaylığını bugün açıklayan Gözbaşı, şehrin ileri gelenleri ve Kayserispor'da başkanlık yapmış isimlerin isteği üzerine aday olduğunu söylemişti.

Kayserispor'un tek kadın yöneticisi olan Berna Gözbaşı, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına tek aday olarak girecek. Kayserispor başkan adayı Berna Gözbaşı, Kadir Has Tesisleri'nde açıklama yaparken yanında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kapalı Kale Taraftar Lideri Ahmet Dirgenali, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB başkanı Tahir Nursaçan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AKP Kayseri milletvekili Taner Yıldız, Kayserispor yöneticisi Mustafa Tokgöz, Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun yer aldı. Kayserispor'un Kadir Has Tesisleri'nde Berna Gözbaşı adaylığını kamuoyu ile paylaştıGözbaşı, "Benim için çok değerli bir görev olacak. Bugüne kadar değişik görevler aldım. Süper Lig'de kulüp başkanlığı görevi gerçekten şehrim adına çok onurlu. Biliyorsunuz 2 yıldır Erol başkanın daveti ile kulüpte görev aldım. Önce başkan yardımcılığı ardından başkan danışmanlığı görevlerim oldu. Geldiğimiz süreçte de olağanüstü kongre kararı aldık. Şehrimizin büyükleri, bakanlarımız, eski başkanlarımız, herkesin birleştiği, bu şehrimiz adına çok güzel çok özel bir olay oldu. Teveccühleri ile aday oldum. İnşallah şehrimiz en değerli markası Kayserispor'u bulunduğu yerden daha iyi yere getirmek için iş hayatımda olduğu gibi yine mücadele edeceğim. Bu mücadelede yalnız olmayacağımı biliyorum. Bütün büyüklerimin, şehrin taraftarın, basının herkesin desteğini bekliyorum. Daha güzel daha güzel haberlerle birlikte oluruz" dedi.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ: "BİZ, DEĞERLİ BAŞKANIMIZA ŞİMDİDEN HAYIRLI UĞURLU OLSUN DİLİYORUZ"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Bu güzel günde hayırlı bir işe hep birlikte şehrimizin sahip çıkma anlayışı içerisinde burada bulunuyor ve bu güzelliği paylaşıyoruz. Başarılı, girişimci ve Türkiye'nin takdirini kazanmış bir isim inşallah Kayserispor Kulüp Başkanı adayı olarak şu anda aramızda bulunuyor. Elbette ki tamamlanması gereken bir süreç var. Ama bu demek değil ki alternatif yada başka bir görüş düşünce olacak. Biz, değerli başkanımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Hep beraber buna sahip çıkacağız. Taraftarımızla, yöneticilerimizle, şehrimizin iş adamları ile hocamızla ve oyuncularla birlik beraberlik içerisinde olacağız" açıklamasında bulundu.