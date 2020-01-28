Suriyeli gençler, eski ünlü futbolcularla gösteri maçına çıktı

Antalya'da Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi kapsamında gerçekleştirilen futbol turnuvasının gösteri maçında eski ünlü futbolcular ile Suriyeli gençler karşılaştı. Maçı Hamit Altıntop, Tuncay Şanlı ve Yattara gibi ünlü futbolcuların olduğu takım 4-2 kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, UNİCEF işbirliği ile Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı illerde 2016 yılından bu yana Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesini yürütüyor. Proje kapsamında Suriyeli gençlere Türkçe kursları verilirken, Türk ve Suriyeli gençlerin psikososyal gelişimlerine destek olunmasının yanı sıra ortak kültürel ve sportif faaliyetler düzenlendiği belirtildi. Proje kapsamında Sosyal Uyum Futbol Turnuvasının üçüncüsü bu yıl Antalya'da gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanan gösteri karşılaşmasında eski ünlü futbolcular, Suriyeli ve Türk gençlerden oluşan futbolcular karşı karşıya geldi. TFF İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Tuncay Şanlı, Emre Aşık, Aurelio, Yattara, Hasan Kabze, Ahmet Dursun, Serdar Kulbilge ve Faruk Atalay gibi ünlü futbolcular yer aldı. Karşılaşmayı eski ünlü futbolcular Hamit Altıntop ve Ahmet Dursu'nun attığı gollerle 4-2 kazandı. Karşılaşma öncesi futbolcular sahaya, "Geçmiş olsun Elazığ-Malatya dualarımızın sizinle" yazılı pankartla çıktı.

"GENÇLER DAHA ÇOK SPORLA BULUŞACAK"

Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, proje kapsamında Suriyeli gençlere ücretsiz Türkçe kurslarının da verildiğini kaydetti.

4 yıldır devam eden projeyle amaçlarının daha fazla genci spora yönlendirmek olduğunun altını çizen Topoğlu, "Birlik ve beraberliği daha çok ortaya çıkarmak. 81 ilde 26 gençlik merkezi ve 39 gençlik kampı ile spor, sanat ve kültür faaliyetleri yapıyoruz" diye konuştu.

Suriyeli genç futbolcu Ferhat Muhammed ise ünlü futbolcularla sahaya çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, hayalinin futbolcu olarak Türk Milli Takım'da forma giymek olduğunu dile getirdi.

Maç sonunda ünlü futbolcularla genç sporcular bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.