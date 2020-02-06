TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'Zorlu' açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, basın toplantısı düzenledi. Türk futbolunun gündemine değinen Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Zorlu'daki görüşmesine dair açıklamalarda da bulundu. Özdemir, "Ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir olarak, tüm kulüp başkanlarımızla, gerek federasyon, gerek Zorlu gerek başka bir yerde görüşürüm" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Zorlu Center'da gerçekleşen ve tartışma konusu olan görüşmeyle ilgili, "Ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir olarak, tüm kulüp başkanlarımızla, gerek federasyon, gerek Zorlu gerek başka bir yerde görüşürüm. Bunun bu kadar polemik yapılmasının kimseye bir faydası yok. Kamuoyunun gündemini böyle şeylerle meşgul edeceğimize, Türk futboluyla ilgili projelerin tartışılmasında fayda görüyorum" ifadelerini kullandı.