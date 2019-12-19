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Trabzonspor 1 - 0 Altay... Gol: Sturridge

19.12.2019 | 22:39

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında deplasmanda 2-1 yendiği Altay'ı bu kez evinde Altay'ı 4-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. İşte Trabzonspor'un Sturridge ile bulduğu ilk gol...

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Trabzonspor 2 - 0 Altay... Gol: Ekuban 19.12.2019 | 22:39
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Trabzonspor 1 - 0 Altay... Gol: Sturridge 19.12.2019 | 22:39
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