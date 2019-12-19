Trabzonspor 3 - 0 Altay... Gol: Sturridge

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında deplasmanda 2-1 yendiği Altay'ı bu kez evinde Altay'ı 4-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. İşte Trabzonspor'un Sturridge ile bulduğu 3. gol...