Trabzonspor 4 - 1 Altay... Gol: Paixao
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında deplasmanda 2-1 yendiği Altay'ı bu kez evinde Altay'ı 4-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. İşte Altay'ın Paixao ile farkı üçe indirdiği gol.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
Trabzonspor 4 - 1 Altay... Gol: Paixao 19.12.2019 | 22:39
00:31
Trabzonspor 4 - 0 Altay... Gol: Ivanildo Fernandes 19.12.2019 | 22:39
00:16
Trabzonspor 3 - 0 Altay... Gol: Sturridge 19.12.2019 | 22:39
00:17
Trabzonspor 2 - 0 Altay... Gol: Ekuban 19.12.2019 | 22:39
00:26
Trabzonspor 1 - 0 Altay... Gol: Sturridge 19.12.2019 | 22:39
11:36
04:04
05:37
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