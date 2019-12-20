Trabzonspor 4 - 1 Altay MAÇ ÖZETİ (Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş Maçı)

Trabzonspor, evinde Altay ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş maçından Sturridge (2), Ekuban ve Fernandes'in golleriyle 4-1 galibiyetle ayrılarak turu geçen taraf oldu. Altay'ın tek golünü Marco Paixão attı.