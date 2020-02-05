Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor maç özeti tüm goller pozisyonlar! (4 Şubat 2020 Salı)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında evinde konuk ettiği B.B. Erzurumspor'u 5-0 mağlup ederek yarı final yolunda büyük avantaj sağladı. İşte Trabzonspor 5 - 0 Erzurumspor maçının özeti tüm goller ve tartışmalı pozisyonlar...