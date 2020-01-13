Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan canlı yayında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklaması '14:61'de cevap vereceğiz'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda basın mensuplarının karşısına geçti ve önemli açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzonspor'la ilgili yaptığı açıklamalar için Trabzonspor resmi internet sitesinden 14:61'de açıklama yayınlanacağını açıkladı.