Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş Ali Koç cevabı
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi Alexander Sörloth ve Filip Novak'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Galibiyet sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, flaş açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Verilmesi gereken bir ders vardı. Biz bu dersi sahada verdik. Bize Allah yardım ediyor. Allah her zaman doğrunun yanındadır." ifadelerini kullanırken Ali Koç hakkında sorulan bir soruya, "Protestoları Ali Koç'a sorun isterseniz. Buna sebep olan ben değilim." cevabını verdi.
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