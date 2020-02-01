Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde gözler bu isimlerde olacak!

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşma öncesi taraftarlar maçı şimdiden yaşamaya başladı. Saatlerin ilerlemesiyle heyecan dozunun arttığı dev mücadele öncesi maça hangi yıldızın damga vuracağı merak konusu oldu. Şimdiye dek gösterdiği performanslarla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Sörloth ve Muriqi, bugün de takımlarının en büyük silahları olacak.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Akyazı'da oynanacak zorlu randevuda, gözler iki takımın golcülerinde olacak. Trabzonsporlu Alexander Sörloth ile Fenerbahçeli Vedat Muric, skorer mücadeleleriyle takımlarının elde ettiği puanlarda önemli rol oynadı. Sörloth ile Muric'in sergileyeceği performans, sonuca doğrudan etki edecek.

Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth, süper lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Norveçli futbolcu, bu sezon ligde çıktığı 18 karşılaşmada 15 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Sörloth, ligde karşılaştıkları 17 takımın 11'ine gol atmayı başardı. Trabzonspor'un bu sezon resmi maçlardaki en skorer ismi olan Alexander Sörloth ayrıca UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında da toplam 3 gol attı.

Fenerbahçeli Vedat Muric, Süper Lig'de forma giydiği 18 maçta 12 kez topu ağlarla buluşturdu. Kosovalı futbolcu, gol krallığı yarışında Antalyasporlu oyuncu Adis Jahovic ile üçüncü sırayı paylaşıyor. Muric ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir gol kaydetti.

Trabzonspor'da bu sezon Sörloth dışında skora en fazla katkıyı Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge, Jose Sosa ve Yusuf Sarı yaptı. Bordo-mavili takımın ligdeki müsabakalarında Nwakaeme 7, Sturridge 4, Jose Sosa ve Yusuf Sarı da üçer gol üretti.

Fenerbahçe'de ise Muric dışında gol yollarında Max Kruse ve Garry Rodrigues öne çıktı. Kruse ligde 4, Rodrigues ise 3 gol attı.