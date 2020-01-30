Trabzonspor Guilherme ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme ile anlaştı. Yıldı futbolcu sabah saatlerinde Trabzon'a geldi.

Trabzonspor, adı bir dönem Beşiktaş'la da anılan Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcu transferin tamamlanması için Trabzon'a geldi.

Takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo-Mavililer, Guilherme'nin bonservisi için Benevento ile de anlaşmaya vardı.

Malatyaspor'da kiralık oynayan futbolcunun Trabzonspor'a transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

Guilherme, bu sezon oynadığı 26 resmi karşılaşmada 7 gol atarken 6 da asist yaptı.