Web TV Spor Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe galibiyetini horon teperek kutladı

Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe galibiyetini horon teperek kutladı

Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe galibiyetini horon teperek kutladı
02.02.2020 | 01:51

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede Trabzonspor 1-0 geriye düşse de karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Bu sonuçla bordo-mavililer puanını 38'e yükseltirken Fenerbahçe 37 puanda kaldı. Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini meşaleler yakarak, kolbastı oynayarak ve horon teperek kutladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe galibiyetini horon teperek kutladı 01:24
Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe galibiyetini horon teperek kutladı 02.02.2020 | 01:51
Fenerbahçe başkanvekili Semih Özsoy: Biz yine de şampiyon olacağız 03:12
Fenerbahçe başkanvekili Semih Özsoy: Biz yine de şampiyon olacağız 02.02.2020 | 00:16
Uğurcan Çakır: Hüseyin Çimşir'in oyuncularla diyaloğu çok iyi 04:54
Uğurcan Çakır: Hüseyin Çimşir'in oyuncularla diyaloğu çok iyi 01.02.2020 | 23:57
Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş Ali Koç cevabı 08:01
Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş Ali Koç cevabı 01.02.2020 | 22:55
Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu: Kafasına geliyor 00:28
Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu: Kafasına geliyor 01.02.2020 | 21:11
Erman Toroğlu'ndan Alexander Sörloth yorumu 01:33
Erman Toroğlu'ndan Alexander Sörloth yorumu 01.02.2020 | 21:03
Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyuma hareket etti 05:17
Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyuma hareket etti 01.02.2020 | 18:29
Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde gözler bu isimlerde olacak! 02:30
Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde gözler bu isimlerde olacak! 01.02.2020 | 12:26
Erman Toroğlu: Nwakaeme oynayamıyor günah değil mi? 02:44
Erman Toroğlu: Nwakaeme oynayamıyor günah değil mi? 01.02.2020 | 01:07
Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama: Çok fazla ortada gezme dedi 06:14
Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama: Çok fazla ortada gezme dedi 31.01.2020 | 23:06
Milli tekvandocu Meryem İyin şampiyon oldu 00:11
Milli tekvandocu Meryem İyin şampiyon oldu 31.01.2020 | 22:02
Trabzonspor'un yeni transferi Manoel Messias şehre geldi 02:03
Trabzonspor'un yeni transferi Manoel Messias şehre geldi 30.01.2020 | 23:31
Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! 20 bin taraftarın önünde imzayı attı | Video 05:32
Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! 20 bin taraftarın önünde imzayı attı | Video 30.01.2020 | 20:05
Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıktı 03:25
Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıktı 30.01.2020 | 19:09
Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı | Video 00:59
Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı | Video 30.01.2020 | 18:51
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ricardo Rodriguez PSV yolunda 00:18
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ricardo Rodriguez PSV yolunda 30.01.2020 | 12:15
Trabzonspor'a çifte müjde! Fenerbahçe maçı öncesi... 01:22
Trabzonspor'a çifte müjde! Fenerbahçe maçı öncesi... 30.01.2020 | 11:57
Trabzonspor Guilherme ile anlaştı 02:49
Trabzonspor Guilherme ile anlaştı 30.01.2020 | 10:28
Canlı yayında açıkladı! Galatasaray, Mert Çetin transferini bitiriyor 04:24
Canlı yayında açıkladı! Galatasaray, Mert Çetin transferini bitiriyor 29.01.2020 | 21:55
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın sahaya indi! İşte ilk görüntüler... 01:01
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın sahaya indi! İşte ilk görüntüler... 29.01.2020 | 21:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN