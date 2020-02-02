Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe galibiyetini horon teperek kutladı

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede Trabzonspor 1-0 geriye düşse de karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Bu sonuçla bordo-mavililer puanını 38'e yükseltirken Fenerbahçe 37 puanda kaldı. Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe galibiyetini meşaleler yakarak, kolbastı oynayarak ve horon teperek kutladı.