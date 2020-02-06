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Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını emekli etti

Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını emekli etti
06.02.2020 | 17:15

Trabzonspor, alt yapıdan yetişen ve 16.5 milyon euro karşılığında Fransız ekiplerinden Lille'e transfer olan 23 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını yıldız futbolcu geri dönene kadar emekli edildiğini açıkladı. Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından paylaştığı video büyük beğeni topladı. Yusuf Yazıcı da yaptığı açıklamada, "Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk. Layık gören başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Trabzonspor'dan Lille'e rekor bir bedelle transfer olarak tarihe geçen Yusuf Yazıcı'ya bordo mavililerden jest geldi. Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'da giydiği 97 numaralı forma emekliye ayrıldı. Yusuf'un forması müzeye koyularak sergilenmeye başlandı. Bu gelişmeyi Trabzonspor "Sen dönene kadar" başlıklı bir video ile duyurdu.

YUSUF YAZICI'DAN AÇIKLAMA:

Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk. Layık gören başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederim. Bu kulübün tarihinde ufacık da olsa bir yere sahip olmanın onurunu yaşattınız bana.

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