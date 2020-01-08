Trabzonspor'da Kerem Baykuş sakatlık geçirdi!

Trabzonspor'un genç oyuncusu Kerem Baykuş, 40. dakikada sakatlanarak yerini Onazi'ye bıraktı.

Trabzonspor, Antalya'da Bursaspor ile hazırlık maçına çıktı. Mücadelenin 40. dakikasında sağ arka adelesine tekme yiyen Kerem yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen Kerem'in yerine Onazi oyuna dahil oldu.