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Trabzonspor'un yeni transferi Manoel Messias şehre geldi

Trabzonspor'un yeni transferi Manoel Messias şehre geldi
30.01.2020 | 23:31

Trabzonspor'un transfer için anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Manoel Messias, Trabzon'a geldi. Tecrübeli oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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