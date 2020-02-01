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Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyuma hareket etti

Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyuma hareket etti
01.02.2020 | 18:29

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev karşılaşma öncesi Trabzonspor ve Fenerbahçe stadyuma hareket etti. İşte görüntüler...

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