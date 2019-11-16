Türk Milli Takımı'nın asker selamına soruşturma başlatan ikiyüzlü Avrupa Portekiz Milli Takımı'nın asker selamına sessiz kaldı!

Portekiz'in, Euro 2020 elemelerinde sahasında Litvanya'yı 6-0 yendiği maç devam ederken; Portekiz Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım olay oldu! Portekiz Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından, Litvanya üçüncü golü atan Pizzi'nin 'asker selamı' verdiği bir fotoğrafı paylaşıldı. Türk Milli Futbol Takımı'nın asker selamı vermesine soruşturma başlatan UEFA, nedense asker selamı veren Batılı olunca sessiz kalmayı tercih etti!