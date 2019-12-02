Türkiye'nin gururları! Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonları yurda döndü

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda, T23 kategorisi erkeklerde Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak, bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi. T21 kategorisi erkeklerde de Doğukan Coşar altın madalya kazanan ikinci isim oldu. Öte yandan Milli sporcu Mehmet Can Topal, gümüş madalya elde etti. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay'ın sorularını yanıtlayan Talha Ahmet Erdem, "Rakibim güçlüydü, elimden geleni yaptım. İstiklal Marşı'nı okuttuğum için çok mutluyum" dedi.