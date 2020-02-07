Web TV Spor Türkiye’nin konuştuğu futbolcu o anları anlattı: “Topu dışarı atmam gerektiğini düşündüm ve attım” | Video

Türkiye’nin konuştuğu futbolcu o anları anlattı: “Topu dışarı atmam gerektiğini düşündüm ve attım” | Video

Türkiye’nin konuştuğu futbolcu o anları anlattı: “Topu dışarı atmam gerektiğini düşündüm ve attım” | Video
07.02.2020 | 18:05

Bölgesel Amatör Lig'de Kestelspor ile Yatağanspor arasında oynanan karşılaşmada Mehmet Küçükdurmuş’un gol pozisyonuna girdiği sırada rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak, skordan önce rakibinin sağlığını gözetmesi tüm Türkiye’de takdir topladı. O anları gazetecilere anlatan Küçükdurmuş, “Topu dışarı atmam gerektiğini düşündüm ve attım” dedi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta lider durumda bulunan Alanya temsilcisi Kestelspor'un, Yatağanspor ile oynadığı maçta gol pozisyonuna girdiği sırada rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak centilmenlik örneği sergileyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu Mehmet Küçükdurmuş'un bu hareketi kısa sürede sosyal medyada yayılırken, binlerce kişi ve birçok kulüp tarafından takdirle karşılandı.

"TOPU DIŞARI ATMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM VE TOPU DIŞARI ATTIM"
Türkiye gündemine oturan Küçükdurmuş yaptığı açıklamada, aklına 2 yıl evvel geçirdiği sakatlık anının geldiğini bu nedenle hiç düşünmeden topu taca attığını aktardı. Küçükdurmuş, "İki sene önce böyle bir sakatlık yaşadım. Direkt gözüme o zaman geldi ve topu çok rahat bir şekilde gol yapabilirdim ama vicdanım yapmamı engelledi. Ben de kardeşimin bir an evvel tedaviye başlayabilmesi için topu dışarı atmam gerektiğini düşündüm ve attım" dedi.

"AYNI ŞEKİLDE OLUMSUZ TEPKİLER DE OLDU"
Spor camiasından çok fazla övgü aldığını aktaran Küçükdurmuş, eleştirenlerin de olduğunu belirterek, "Beklemediğim kadar çok olumlu tepki aldım. Aynı şekilde olumsuz tepkiler de oldu ama onlar çok önemli değil. Ben birazcık milletimizin gururunu okşadıysam, onları mutlu ettiysem ne mutlu bana. İnşallah birazcık da olsa örnek olmuşumdur" diye konuştu.

"DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"
Golü atamayacağını düşündüğü için topu dışarı attığı eleştirilerinde bulunanların olduğunu ifade eden Küçükdurmuş şunları söyledi:
"Videoda da gözüküyor, çok rahat gol yapabilirdim ama benim amacım tamamen kardeşimin bir an evvel tedavisinin başlamasıydı. Maç sonrası sakatlanan arkadaşla görüştüm ve durumunun iyi olduğunu öğrendim. Onun 10-15 günlük bir süreci var oynayamayacağı. Ondan sonra düzelecek."

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