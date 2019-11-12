Web TV Spor Uluç'tan Cengiz'e Eleştiri: "Benim Gündemimde Seçim Yok Deyip Bu İşin İçinden Çıkamazsınız"

Uluç'tan Cengiz'e Eleştiri: "Benim Gündemimde Seçim Yok Deyip Bu İşin İçinden Çıkamazsınız"

12.11.2019 | 15:24

Sabah Sporu'nda Çiğdem Ceylan'ın konuğu Mehmet Emin Uluç oldu, Süper Lig'de geride bıraktığımız 11. haftayı değerlendiren Uluç, Galatasaray'da gündeme gelen seçim süreciyle ilgili değerlendirilmelerde bulundu.

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