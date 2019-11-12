Uluç'tan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e flaş eleştiri! "Bu işin içinden çıkamazsınız!"

Sabah Sporu'nda Çiğdem Ceylan'ın konuğu Mehmet Emin Uluç oldu, Süper Lig'de geride bıraktığımız 11. haftayı değerlendiren Uluç, Galatasaray'da gündeme gelen seçim süreciyle ilgili açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözlerini de değerlendirdi.