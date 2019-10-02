Ünal Karaman'dan Trabzonspor Basel maçı öncesi flaş açıklamalar

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında yarın İsviçre'nin Basel ekibini konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Trabzonspor'un başında çıktığım her müsabaka benim için değerli. Ligi de Avrupa'yı da farklı düşünemem." dedi.

Ünal Karaman, bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu Abdulkadir Parmak ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Ünal Karaman, Avrupa kupalarında geleneği olan, 1893 yılıda kurulmuş, köklü bir İsviçre kulübüyle karşılaşacaklarını belirterek, "Liginde son 10 sezonun 8'ini şampiyon tamamlamış, Şampiyonlar Ligi'nde son 16, Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final görmüş, saygı duyduğumuz bir rakibe karşı oynayacağız. Biz de uzun zamandır ara verdiğimiz Avrupa arenasında tekrar boy göstermek istiyoruz. Tekrar 'Biz de o sahnelerin takımıyız' mesajını verme anlamında bu karşılaşma önem arz etmekte. O bilinç içinde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.