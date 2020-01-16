Volkan Demir: Comolli istifa etmemiş ettirilmiştir
Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli istifa etti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Fransız futbol adamının görevinden ayrıldığı belirtildi. A spor yorumcusu Volkan Demir, Comolli'nin istifasını değerlendirdi. Demir, 'Comolli istifa ettirilmiştir' dedi.
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