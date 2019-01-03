Volkan Demirel özür diledi

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Volkan Demirel, bir basın toplantısı düzenledi. Özür dileyen tecrübeli kalecinin duygulu anlar yaşadı. Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. 5 Ekim'de kadro dışı bırakılan ve affı konusunda yönetimle yaptığı görüşmeden olumlu sonuç çıkan Volkan Demirel'in bir kez de basın önünde özrünü diledi. "Kırdığım, üzdüğüm insanlar varsa özür diliyorum. Başta başkanım olmak üzere asbaşkanımdan da özür diliyorum." diyen tecrübeli kalecinin konuşurken duygulanması ve ağlamamak için kendini zor tutması dikkat çekti.