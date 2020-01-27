Web TV Spor Yasin Öztekin: 3 puanı alsaydık daha da mutlu olurdum

Yasin Öztekin: 3 puanı alsaydık daha da mutlu olurdum

27.01.2020 | 23:40

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında lider Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. 90+3'te attığı golle Demir Grup Sivasspor'a 1 puanı getiren 32 yaşındaki oyuncu Yasin Öztekin, karşılaşma sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Öztekin, "Gol attığım için mutluyum ama 3 puanı alsaydık daha da mutlu olurdum. İlk yarı pozisyon üretemedik, ikinci yarı baskılı oynadık. Şampiyonluğu düşünüyorsak, bu maçları izleyip, analiz yapıp hatalarımızı görmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

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