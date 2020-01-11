Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek'ten Guilherme açıklaması!
Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, A Spor'da Transfer Raporu programında bağlanarak Guilherme transferine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Guilherme'nin Beşiktaş'a transfer gündemiyle ilgili konuşan Gevrek, "Guilherme'nin transferi konusunda net bir gelişme yok. Guilherme'yi kim transfer etmek isterse buna bizim onayımız gerekli." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:05
Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek'ten Guilherme açıklaması! 11.01.2020 | 22:33
04:33
Galatasaray'da Ryan Babel'in ardından 4 ayrılık daha 11.01.2020 | 21:40
00:51
Yeşil sahalardan ender görülen olay! Böyle protesto ettiler... 11.01.2020 | 16:20
09:42
Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması 11.01.2020 | 15:13
02:44
Mustafa Cengiz: Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum 11.01.2020 | 14:37
04:31
Adil Gevrek: Beşiktaş'a yakıştıramadım 11.01.2020 | 00:12
00:57
Emre Bol: Falette konusunda algı yapılıyor, önce izlemek lazım 10.01.2020 | 21:53
00:57
Emre Bol: Comolli'nin şu anda sokağa çıkacak hali yok 10.01.2020 | 21:40
10:22
Galatasaray 3-1 Altay | GENİŞ ÖZET 10.01.2020 | 19:55
10:04
Trabzonspor 1-0 Partizani | ÖZET 10.01.2020 | 19:17
03:30
Jesse Sekidika'dan Fatih Terim sözleri! 10.01.2020 | 18:28
00:48
GOL | Trabzonspor 1-0 FK Partizani 10.01.2020 | 16:35
03:32
Galatasaray kafilesi Antalya'da coşkuyla karşılandı! İşte görüntüler 10.01.2020 | 12:51
03:23
Fenerbahçe'de Damien Comolli ile yollar ayrılıyor mu? 09.01.2020 | 21:18
01:08
Ryan Babel İstanbul'dan ayrılıyor! İşte ilk görüntüler... 09.01.2020 | 18:45
00:35
Tedavisini Almanya'da sürdüren Abdulkadir Ömür, kampı ziyaret etti 09.01.2020 | 18:24
01:50
Gençlerbirliği'nden Joe Hart harekatı! Joe Hart kimdir? 09.01.2020 | 15:19
04:37
Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı 09.01.2020 | 12:21
07:21
Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması 08.01.2020 | 21:49
02:23
Trabzonspor'da Kerem Baykuş sakatlık geçirdi! 08.01.2020 | 17:13