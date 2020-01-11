Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek'ten Guilherme açıklaması!

Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, A Spor'da Transfer Raporu programında bağlanarak Guilherme transferine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Guilherme'nin Beşiktaş'a transfer gündemiyle ilgili konuşan Gevrek, "Guilherme'nin transferi konusunda net bir gelişme yok. Guilherme'yi kim transfer etmek isterse buna bizim onayımız gerekli." ifadelerini kullandı.