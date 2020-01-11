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Yeşil sahalardan ender görülen olay! Böyle protesto ettiler...

11.01.2020 | 16:20

TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki zorlu maçta Zonguldak Kömürspor, lider Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Maç sonu Zonguldaksporlu futbolcuların formalarını sahaya yere bırakmaları olay oldu.

Beyaz Grup'taki zorlu maçta Zonguldak Kömürspor, lider Manisa Futbol Kulübü'nü ağırladı.

Son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen kırmızı lacivertlilerin galibiyet hasreti devam etti. Deplasmana lider olarak gelen Manisa Futbol Kulübü ise rakibi karşısında ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son veremedi.

Bu sonuçla konuk ekip 43 puana yükselip maç fazlasıyla liderliğini sürdürürken, ev sahibi takım24 puanla 11. sırada kendine yer buldu.

GÖRÜLMEMİŞ PROTESTO

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Manisa Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Son günlerde maddi imkansızlıklar içinde olan Zonguldak Kömürspor'un futbolcuları alacakları ödenmediği için maç sonunda formalarını sahada bırakarak soyunma odasına gitti.

TFF 2. LİG'DE OYNANAN DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI:

TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı oynanan 8 maçla başladı. Ligde bugün yapılan 18. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Kırşehir Belediyespor-Eyüpspor: 1-0

Bandırmaspor-Vanspor FK: 1-0

Tuzlaspor-GMG Kastamonuspor: 1-3

Beyaz Grup:

Hekimoğlu Trabzon-Tarsus İdman Yurdu: 3-2

Sarıyer-Pendikspor: 2-0

İnegölspor-GMG Kırklarelispor: 2-2

Hacettepe-Afjet Afyonspor: 0-1

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