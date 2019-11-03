Zeki Uzundurukan: Bu sezon da 2010-11 sezonu yolunda ilerliyor

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 1-0'lık skorla kazandı ve Trabzonspor büyük şok yaşadı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası flaş sözler kullanan Uzundurukan, "2010-2011 sezonu tarihin en kirli sezonudur. Bu sezonda kirli bir sezona doğru gidiyor. Bugün hakemler Trabzonspor'u doğramıştır." dedi.