Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçlarında atılan tüm goller

A Spor ekranlarında yayınlanan ve futbolseverlerin şifresiz maç izleme keyfi yaşadığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçların heyecanı, bugün oynanan 2 karşılaşma ile sona erdi. Son 16 turun ilk ayağında oynanan maçlarda atılan tüm golleri sizler için derledik.