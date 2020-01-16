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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçlarında atılan tüm goller

16.01.2020 | 23:46

A Spor ekranlarında yayınlanan ve futbolseverlerin şifresiz maç izleme keyfi yaşadığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçların heyecanı, bugün oynanan 2 karşılaşma ile sona erdi. Son 16 turun ilk ayağında oynanan maçlarda atılan tüm golleri sizler için derledik.

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OTOMATİK OYNAT

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