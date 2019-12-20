Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! (20 Aralık 2019 Cuma) İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un rakipleri...
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası (20 Aralık 2019 Cuma) son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı! İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri...
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda (20 Aralık 2019 Cuma) kura çekimleri sonunda son 16 turda eşleşen futbol takımları;
İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Trabzonspor - Yukatel Denizlispor
Antalyaspor - Göztepe
Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
Medipol Başakşehir - GMG Kırklarelispor
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Trabzonspor 4 - 1 Altay... Gol: Paixao 19.12.2019 | 22:39
00:31
Trabzonspor 4 - 0 Altay... Gol: Ivanildo Fernandes 19.12.2019 | 22:39
00:16
Trabzonspor 3 - 0 Altay... Gol: Sturridge 19.12.2019 | 22:39
00:17
Trabzonspor 2 - 0 Altay... Gol: Ekuban 19.12.2019 | 22:39
00:26
Trabzonspor 1 - 0 Altay... Gol: Sturridge 19.12.2019 | 22:39
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