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Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! (20 Aralık 2019 Cuma) İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un rakipleri...

20.12.2019 | 12:20

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası (20 Aralık 2019 Cuma) son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı! İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri...

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda (20 Aralık 2019 Cuma) kura çekimleri sonunda son 16 turda eşleşen futbol takımları;

İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Trabzonspor - Yukatel Denizlispor

Antalyaspor - Göztepe

Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

Medipol Başakşehir - GMG Kırklarelispor

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Trabzonspor 4 - 0 Altay... Gol: Ivanildo Fernandes 19.12.2019 | 22:39
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Trabzonspor 3 - 0 Altay... Gol: Sturridge 19.12.2019 | 22:39
00:17
Trabzonspor 2 - 0 Altay... Gol: Ekuban 19.12.2019 | 22:39
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