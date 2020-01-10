Web TV Teknoloji Akıncı 2020'nin ilk uçuşunu tamamladı! Bayraktar o görüntüleri paylaştı

Akıncı 2020'nin ilk uçuşunu tamamladı! Bayraktar o görüntüleri paylaştı

10.01.2020 | 21:34

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar'ın, "2020'nin ilk uçuşu tamam. İkinci testte 01 saat 06 dakika başarıyla uçtu. 40'ını biraz erken olsa da uçurduk Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde.. Semalarımızda Hür ve Özgür..." notuyla paylaştığı video kısa süre içerisinde büyük beğeni aldı.

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