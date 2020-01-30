Antarktika'ya düzenlenecek 4'üncü seferin eğitimleri tamamlandı | Video

Türkiye, 24 kişiden oluşan bilim heyeti ile Antarktika’ya 4. Bilim Seferi’ni düzenlemeye hazırlanıyor. 9 Şubat tarihinde başlayacak 4. Antarktika Bilim Seferi öncesinde, 24 kişilik bir ekibe “hayatta kalma” eğitimi verildi. Beyaz Kıta Antarktika’ya yapılacak seferin başarısı için, 30 Ocak Perşembe günü, Tuzla’da bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi’nde uygulamalı eğitim verilerek Antarktika’da hayatta kalmanın püf noktaları aktarıldı.

Aksiyon dolu eğitimlerini tamamlayan ve ardından sertifikalarını alan katılımcılar, Beyaz Kıta Antarktika'da stratejik ve önemli bölgelerde başta iklim değişikliği ve deniz araştırma çalışmaları olmak üzere 15 bilimsel çalışma gerçekleştirilecek. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleştirilecek bu sefer ile Türkiye, gözlemci olarak bulunduğu Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde "danışman ülke" statüsüne geçme hedefine bir adım daha yaklaşacak.

TÜRKİYE'NİN ANTARKTİKA'YA DÜZENLEYECEĞİ 4'ÜNCÜ SEFER İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Cumhurbaşkanlığının himayesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesi ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilecek 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde görev yapacak 24 bilim insanı, sefer öncesi "hayatta kalma" eğitimi aldı. Beyaz Kıta'ya doğru yola çıkacak ekip için eğitimler, 30 Ocak Perşembe günü Tuzla'da bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde gerçekleştirildi. Yolculuk süresi ve görevleri sırasında karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar ve çözümleri konusunda bilgilendirilen ekip, aksiyon dolu bir günün ardından sertifikalarını almaya hak kazandı.

EĞİTİMDE OLASI HER RİSK VE DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Gerçekleştirilen eğitimler kapsamında, Antarktika'ya sefer deneyimi olan alanında uzman kişilerin önderliğinde tüm ekibe denizde canlı kalabilme, yangın önleme, yangınla mücadele, denizde iletişim kurma ve temel ilk yardım bilgileri aktarıldı. Eğitim kapsamında en kötü senaryo düşünülerek 'gemiyi terk' tatbikatı da gerçekleştirildi. Geminin botların gemiden indirilişi ve çarmıh adı verilen ip merdivenlerle gemiye iniş ve çıkışlarının tatbikatını da yapan ekip, yaralanmalara müdahale konusunda da bilgilendirildi.

Hayatta kalma eğitimlerini tamamlayarak görev için hazır hale gelen 24 kişilik ekip 9 Şubat Pazar günü THY sponsorluğunda önce Brezilya'ya uçacak, ardından Şili'den gemiye katılacak. Ekip, gemi ile Geçici Türk Bilim Kampı'nın konuşlandığı Horseshoe Adası'nda demirleyerek helikopter ve botlarla çalışmalarını yapacak.

ANTARKTİKA EKİBİNE GAZİANTEP BAKLAVASI

Antarktika'da gidecek bilim ekibine kar ve buzullarla kaplı Antarktika'nın Güney Shetland takım adalarından King George Adası'na kadar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik edecek. Bu nedenle ekiple birlikte eğitime katılan Şahin, bilim ekibine Gaziantep'in vazgeçilmez lezzeti baklava ikram etti.

AMAÇ: TÜRKİYE'NİN ANTARKTİKA'DAKİ STATÜSÜNÜ YÜKSELTMEK

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, görev yerine ulaştıktan sonra başta iklim değişikliği olmak üzere 15 konuda bilimsel araştırma yapacak. Proje kapsamında, günümüzün en önemli çevre sorunu olarak kabul edilen küresel iklim değişikliğinin izlenmesine yardımcı olacak bilimsel çalışmaların yapılması da hedefleniyor. Ekip ayrıca; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli deniz tabanı haritalandırma çalışması yapacak, bilim insanları Horseshoe adası ve kıyılarından mikroskobik su yosunları toplanacak ve bulgular biyoteknolojik açıdan değerlendirecek.

Antarktika seferi öncesi konuyu değerlendiren Türk Antarktika Bilim Seferleri Koordinatörü ve TÜBİTAK MAM KARE Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy "Türkiye'nin 1995 yılında taraf olduğu Antarktika Antlaşması hükümleri çerçevesinde 'danışman ülke' statüsü kazanması ve Antarktika hakkında alınacak kararlarda oy hakkı olması vizyonu ile sürdürülen çalışmalarda, 1 hafta sonra Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. 9 Şubat-20 Mart tarihleri arasında tamamlanması planlanan seferde 22 Türk araştırmacının yanı sıra 2 yabancı araştırmacı konuk edilecek ve Türkiye ikinci defa kıtada ev sahibi taraf olacak. TÜBİTAK MAM KARE'nin (Kutup Araştırmaları Enstitüsü) 15 projenin gerçekleştirilmesi planlanan seferden elde edilecek veriler ve sonuçlar, uluslararası araştırmalarda yer edinecek ve Türkiye'nin ismi gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarla anılacaktır" dedi.

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesindeki 4. Ulusal Bilim Seferi'nin Harita Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirileceğini belirten Türk Antarktika Bilim Sefer Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, "Ekibimizin motivasyonu çok yüksek. Tüm hazırlıkları tamamladık. Bilim ekibi saha çalışmalarını gerçekleştirecek. Küresel konumlandırma sisteminin, bölgede yersel doğruluğunu arttırmak için toplam ağırlıkları 4 tona yakın olan 3 adet GNSS istasyonunun kurulumunu gerçekleştireceğiz. Ayrıca jeoloji, atmosfer, biyoloji alanlarında çok kıymetli projeler için örnekler toplanacak ve ölçümler yapılacaktır. Hastane gibi temel ihtiyaçlardan çok uzak olan Antarktika kıtasına gerçekleştirilecek olan seferde, bir tıp doktoru da ekibin sağlığından sorumlu olacak" dedi.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN DE ANTARKTİKA EKİBİNDE

Antarktika'da Güney Shetland takım adalarından King George Adası'na kadar ekipte yer alacağını ve yolculuğun kendisine heyecan verdiğini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada, "Çok önemli ve çok zor bir sefer, şartlar çok ağır. Eksi -60 dereceden bahsediliyor. Burada ön eğitim çok önemli. Nelerle karşılaşılabilir? Acil durumda neler yapılması gerekir? Tatbikatlarını yaptık. O şartlarda hazırlık için bu ön eğitim çok önemli. Bizim ülke olarak orada olmamız, bilim üssümüzü kurmamız lazım. Yüksek teknolojiye geçmek istiyoruz. Liderlik çok önemli, kadın liderlik burada çok önemli. Bu ekibe de bir kadım liderlik yapıyor, biz onun öğrencisiyiz, onunla onur duyuyoruz" diye konuştu.