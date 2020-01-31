ATV ve ASPOR Online Canlı Yayınlarına Dijitale Özel Kuşaklarda Reklam Vermek Mümkün
Dijitaldeki canlı tv izleyecisine reklam göstererek lineer TV’deki erişim duplikasyonsuz şekilde tamamlanıyor. Rutin TV reklam kuşağı saatte 12 dakika olarak açılır ve genellikle de tamamı aynı dilimde yayınlanır. ADNEXT,bu reklam kuşağını SSAI Teknolojisi ile çıkartarak canlı yayın akışını bozmadan dijitale özgü tek reklam ve kısa kuşaklarla yeni reklam alanları yaratıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:43
09:46
Antarktika'ya düzenlenecek 4'üncü seferin eğitimleri tamamlandı | Video 30.01.2020 | 18:04
01:02
07:28
02:23
03:59
Yerli otomobilin tasarım süreci mini belgesel oldu 10.01.2020 | 22:05
01:26
Akıncı 2020'nin ilk uçuşunu tamamladı! Bayraktar o görüntüleri paylaştı 10.01.2020 | 21:34
01:25
NASA, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi 06.01.2020 | 22:40
05:35
01:39
07:14
Liseli öğrenciler sesi yazıya çeviren gözlük yaptı 04.01.2020 | 15:15
00:50
02:47
Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti! 03.01.2020 | 11:04
09:30
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi 01.01.2020 | 12:34
06:13
Teknolojide kahve kokusu 30.12.2019 | 15:47
00:57
Araba kullanmayı öğrenen fareler görenleri şaşırtıyor! 30.12.2019 | 15:32
03:58
Soyle bakalum VİBİ sen kimsun? 28.12.2019 | 01:30
02:19
Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi ne anlama geliyor? 27.12.2019 | 18:18
01:04
22:32
Sosyal medyada yalan rüzgarı! 26.12.2019 | 12:53