ATV ve ASPOR Online Canlı Yayınlarına Dijitale Özel Kuşaklarda Reklam Vermek Mümkün

Dijitaldeki canlı tv izleyecisine reklam göstererek lineer TV’deki erişim duplikasyonsuz şekilde tamamlanıyor. Rutin TV reklam kuşağı saatte 12 dakika olarak açılır ve genellikle de tamamı aynı dilimde yayınlanır. ADNEXT,bu reklam kuşağını SSAI Teknolojisi ile çıkartarak canlı yayın akışını bozmadan dijitale özgü tek reklam ve kısa kuşaklarla yeni reklam alanları yaratıyor.