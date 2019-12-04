Dünyanın seri üretime geçilen uçan arabası tanıtıldı
ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde dünyanın seri üretime geçilen ilk uçan arabası tanıtıldı. Uçan araba 599 bin dolara satılacak.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
Dünyanın seri üretime geçilen uçan arabası tanıtıldı 04.12.2019 | 15:24
04:15
02:25
Bolu’da, şüpheli bavulu, bomba imha robotu ‘Ertuğrul’ böyle patlattı! 03.12.2019 | 11:39
02:44
00:45
04:55
00:29
Astronot uzaya çöp atarken görüntülendi 25.11.2019 | 21:48
01:29
S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor 25.11.2019 | 18:11
02:01
00:26
Elon Musk, Tesla'nın yeni aracı Cybertruck'ın tanıtımında böyle rezil oldu! 22.11.2019 | 12:40
00:57
Yerli ve Milli hava savunma sistemimiz HİSAR-A göreve hazır! 21.11.2019 | 16:27
02:10
07:42
Sanayinin tuzu 'Bor' 20.11.2019 | 15:59
01:12
İşte yapay zekalı yerli ve Milli Drone sürülerinin ilk görüntüleri... 16.11.2019 | 12:11
01:09
Microsoft, Yeni Age of Empires 4'ün ilk videosu yayınlandı! 15.11.2019 | 12:34
02:19
Apple'ın açığını bulan Bursalı lise öğrencisine Apple'dan şok hediye! 12.11.2019 | 12:35
01:12
02:25
06:58
Geleceğin araçları Japonya'da görücüye çıktı 03.11.2019 | 18:13
03:02
Yeni çıkan Diablo IV (4) ilk görüntüler ve ilk oyun videosu! 02.11.2019 | 10:33