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Geleceğin araçları Japonya'da görücüye çıktı

03.11.2019 | 18:13

Japonya'da gerçekleştirilen Tokyo Motor Show 2019 fuarında, son model binek araçlar ve geleceğin teknolojisine sahip sürücüsüz ve elektrikli taşıtlar görücüye çıktı. Fuar, motorlu taşıt meraklılarının akınına uğradı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bu yıl 46.'sı gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük motorlu taşıt fuarlarından olan "Tokyo Motor Show" hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Dünya otomotiv devlerinin en yeni binek araç modellerini sergilediği fuarda, geleceğin teknolojisi olarak öne çıkan sürücüsüz taşıtlar ve elektrikli araçlar da meraklılarıyla buluştu. Fuarda en çok ilgi çeken modeller ise Suzuki'nin sürücüsüz araç konseptinde geliştirdiği ve iç tasarımıyla dikkat çeken Hanare modeli ile kullanıcının isteğine göre dış görünüşü değiştirilebilen Waku Spo modelleri oldu.

Motosiklet ve elektrikli bisiklet modellerinin de sergilendiği Tokyo Motor Show 2019 ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Son teknoloji araçlara ilgi duyduğu için fuarı ziyaret ettiğini belirten Chang Liu (28), "Buradaki araçlar hayal gücünün ötesinde ve çok yeni. Caddelerde göremeyeceğimiz araçlar burada sergilendiği için merak ederek fuara geldim" şeklinde konuştu. Suzuki marka bir hibrit bisiklete sahip olduğunu ve bisikletin yeni modelini görmek için fuara geldiğini kaydeden Tomoharu Okazaki (21) ise, "Ayrıca off road meraklısıyım ve araçları görmeye geldim. Şimdi öğrenci olduğum için param olmasa da ileride bu araçlardan birine sahip olmak istiyorum" dedi.

Motosiklet meraklısı olduğunu belirten Ryohey Takayashi de, "Burada sergilenen motor modelleri harika. Honda'nın ürettiği hız motorlarını seviyorum. Yeni modelleri görmek için buradayım" diye konuştu.

4 Kasım tarihine kadar Tokyo Big Sight Fuar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek olan Tokyo Motor Show 2019'un toplam 1 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

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