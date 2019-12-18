İHA üssünde görev yapan kahraman pilotların çalışmaları görüntüledi! Selçuk Bayraktar paylaştı...

İHA üssünde görev yapan kahraman pilotlar, terör örgütlerinin korkulu rüyası oldu. İHA pilotları aynı zamanda suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin de isimsiz kahramanları konumunda. Selçuk Bayraktar kahramanlarla yapılan röportajı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.