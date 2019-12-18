Web TV Teknoloji İHA üssünde görev yapan kahraman pilotların çalışmaları görüntüledi! Selçuk Bayraktar paylaştı...

İHA üssünde görev yapan kahraman pilotların çalışmaları görüntüledi! Selçuk Bayraktar paylaştı...

18.12.2019 | 18:35

İHA üssünde görev yapan kahraman pilotlar, terör örgütlerinin korkulu rüyası oldu. İHA pilotları aynı zamanda suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin de isimsiz kahramanları konumunda. Selçuk Bayraktar kahramanlarla yapılan röportajı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:57
İHA üssünde görev yapan kahraman pilotların çalışmaları görüntüledi! Selçuk Bayraktar paylaştı... 18.12.2019 | 18:35
00:38
Selçuk Bayraktar açıkladı: Teknofest 2020 Gaziantep’te yapılacak 09.12.2019 | 18:45
09:34
İşte 2020 yılına damga vuracak teknolojiler! 5G, yapay zeka, genç girişimciler... 07.12.2019 | 12:34
01:09
Selçuk Bayraktar Twitter'dan paylaştı: Bayraktar AKINCI TİHA ilk kez havalandı 06.12.2019 | 21:14
02:35
EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildi 06.12.2019 | 12:17
02:05
Akıllı telefonlar çocukları esir alıyor 05.12.2019 | 22:16
07:15
14 yaşındaki kız öğrenciler 'yangın söndürme robotu'yla dünya ikincisi oldu 05.12.2019 | 18:20
01:29
Dünyanın seri üretime geçilen uçan arabası tanıtıldı 04.12.2019 | 15:24
04:15
Evimizdeki tehlike: Akıllı TV'ler! Akıllı TV'ler evimizi bakın nasıl gözetliyor.. 03.12.2019 | 15:51
02:25
Bolu’da, şüpheli bavulu, bomba imha robotu ‘Ertuğrul’ böyle patlattı! 03.12.2019 | 11:39
02:44
CERN'e yerli ve milli rakip... Türk akademisyenlerden yerli parçacık hızlandırıcı! 03.12.2019 | 10:55
00:45
Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği milli hava füzesi 'Bozdağan'ın görüntülerini paylaştı! 26.11.2019 | 17:37
04:55
Apple'ın Netflix açığını keşfeden iki Türk gencine 200 bin dolar ödül teklifi! 26.11.2019 | 17:35
00:29
Astronot uzaya çöp atarken görüntülendi 25.11.2019 | 21:48
01:29
S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor 25.11.2019 | 18:11
02:01
S-400 hava savunma sistemi testi başladı! İşte S-400 testlerinden ilk görüntüler... 25.11.2019 | 14:07
00:26
Elon Musk, Tesla'nın yeni aracı Cybertruck'ın tanıtımında böyle rezil oldu! 22.11.2019 | 12:40
00:57
Yerli ve Milli hava savunma sistemimiz HİSAR-A göreve hazır! 21.11.2019 | 16:27
02:10
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir "TCG ANADOLU 2020 sonunda hizmete girecek" 21.11.2019 | 12:11
07:42
Sanayinin tuzu 'Bor' 20.11.2019 | 15:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN