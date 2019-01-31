İstanbul'da oyun çılgınlığı...Oyunseverler uzun kuyruklar oluşturdu

Oyun yapımcıları ve oyunseverler İstanbul'da düzenlenen oyun festivalinde buluştu. Etkinliğe girebilmek için oyunseverler, giriş kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. İçeriye girmeyi başaranlar ise dünyaca ünlü oyun üreticilerinin son çıkardığı oyunları oynamak ve oyunlardaki karakterleri canlandıran 'cosplay'ler ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Gençlerin yanı sıra ebeveynler de etkinliğe oldukça yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik boyunca çeşitli oyun ve konferanslar devam edecek. Etkinlik Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de ziyaretçi çekti.

"GENÇLER İÇİN ÜZÜLÜYORUM"

Fuara gelen çocuklarını getiren ebeveyn Kemal Kurt, "Çocuklarım için geldim. Oyun desen fikrim yok, seviyor musun 'hayır sevmiyorum'. Gençler için üzülüyorum. Gençlerimiz sadece sanal alemdeler, hiç gerçek hayatta yoklar" şeklinde konuştu.

Son zamanlarda oynayan çocukların ölümleriyle adını duyuran Mavi Balina oyunu ile ilgili görüş belirten Kurt, "Oyunu ben bilmiyorum ama televizyonda gördüğümüz kadarıyla çok tehlikeliymiş. Önlem olarak çocuklarımızı takip ediyoruz. Biz yattığımız zaman girecekse gene girer. Ellerinde telefon var, bilgisayar var. Sadece gözlemleyebiliyoruz. Yanımızda oynatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İZMİR'DEN GELDİK"

Etkinlik için ailecek İzmir'den geldiklerini söyleyen Özge Ilıca, "Karne hediyesi için geldik. Çocuğum uzun zamandır söylüyordu. Geçen sene de gelmiştik. Evde oturup oyunlar oynamaları aslında çok tasvip ettiğim bir konu değil. Sosyalleşmeleri bence daha doğru. Ama az da olsa izin veriyorum. Çünkü telekomünikasyon çağındayız. Böyle bir dönemde çocukları uzak tutmaya çalışmak çok da doğru bir şey değil, bir şekilde o oyunu zaten oynuyorlar. Önemli olan tehlikeli ve yanlış oyunlara girmemesi. 4 gün boyunca geleceğiz. Çocuğum zararlı oyunları oynamıyor. Daha çok kendisi video hazırlıyor. Bir kanalı var Ufak tefek oyunlar hazırlıyor. Sokak röportajları yapıyor. Oynadığı oyunlar üzerine yorumlar yapıyor. Bu sayede üreticiliği de gelişiyor" dedi.

Etkinliğe katılanlar arasında bulunan Sarp Ilıca ise "Oyun fuarında insanlarla tanışıyoruz. Sosyalleşiyoruz, Yıllardır oynadığım oyunların karakterlerini görüyorum. Bazı fenomenler de geliyor. Çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

"UZUN ZAMANDIR BEKLİYORUZ"

Üniversite öğrencisi profesyonel oyuncu Ozan Akıntaş, etkinliği uzun zamandır beklediklerini belirterek, "Yılda 1 kez oluyor zaten. Profesyonel oyuncuyum. Oyun oynamayı seviyorum. Fuar çok yoğun olduğundan girişler biraz sıkıntı oluyor. Ama seviyoruz" diye konuştu.

Ekinliğe cosplay olarak katılan Deniz Berber de "Genel olarak bağımsız yapımcıların yaptığı oyunlar bedava sergileniyor. Bu gerçekten iyi bir şey bence. İnsanlar geliyor, oyun oynuyor, dans ediyorlar. Ne ararsak var" dedi.

Fuar boyunca çeşitli oyun etkinlikleri ve konferanslar devam edecek. Etkinlik 3 Şubat Pazar gününe kadar ziyaretçilerine açık olacak.