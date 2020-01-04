Liseli öğrenciler sesi yazıya çeviren gözlük yaptı

Düzce’de Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören 2 lise öğrencisi işitme engellilerin hayatta daha hızlı iletişim kurması için sesi yazıya çeviren gözlük yaptılar.

Düzce Bilim Sanat Merkezinde eğitim gören Ömer Berkay Biçen ile Dağhan Akyürek isimli gençler işitme engelli bireylerin topluma daha kolay iletişim kurması için sesi yazıya çeviren gözlük icat ettiler. Cep telefonuna bulunan bir program sayesinde konuşulanlar yazıya dökülüyor gözlüğün ekranında görülüyor.



Ömer Berkay Biçen işitme engelliler için bir şey yapmak istediklerini ve yaptıkları beyin fırtınası sonrasında sesi yazıya çeviren gözlüğü yaptıklarını belirterek "Arkadaşımla beraber işitme engelliler için bir gözlük tasarladık. Bir beyin fırtınası çalışması sırasında bu fikri bulduk. Beraber konuşurken bu fikir ortaya çıktı" ifadelerinde bulundu.



Dağhan Akyürek ise işimle engelilerin günlük hayatta yaşadıkları sıkıntıdan yola çıktıklarını belirterek "İşitme engelliler için proje yapmamızın sebebi günlük hayatta iletişim konusunda sıkıntılar çekiyorlar. İşaret dili kaçımız biliyoruz? Ayrıca çok fazla işitme engelli birey var. İşaret dili zaten bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Örneğin Amerika'da yapılan işaret dili ile Türkiye'de yapılan işaret dili tamamen farklı. Bunun önüne geçmek, okuyarak daha hızlı iletişime geçmenin daha kolay olduğunu düşündük. Gözlük karşıdan aldığı sesi ardinyo aracılığı ile yazıya çeviriyor. Yazıya çevirdiği bilgiyi lcd ekrandan led ekrana aktarıyor. Led ekran sayesinde de gözlük üzerinde ki optik sistemden cama yansıyor. Camdan da gözlüğü takan kişi yazıyı okuyarak cevap veriyor" dedi.



Projenin Danışman Öğretmeni Adem Akkuş öğrencilerin engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için bir çok proje üretmeye devam ettiklerin belirterek "Bilim ve sanat merkezlerinde proje üretimi ve yönetimi adı altında bir program dahilinde eğitim görüyorlar. Bu programda öğrencilerimiz düzenli olarak proje üretiyorlar ve bunun ilk aşaması da proje üretimi için beyin fırtınası yapmak. Düzce Bilim ve Sanat Merkezi olarak bizim engelliler için çalışma misyonumuz vardı. Yaklaşık 7-8 ürünümüz çıktı. Bu gençler hocam bizde bu misyonu devam ettirelim bizde bir ürün çıkaralım dediler. Çocuklar kendi aralarında tartıştılar ve işitme engelliler için dil kolaylığı sağlayacak, iletişim olaylığı sağlayacak bir proje üzerinde yoğunlaştılar. Bunda da başarılı oldular" dedi.



Öğrenciler yaptıkları proje ile gurur duyarken, yeni projeler için ise çalışmalarını sürdürüyorlar.