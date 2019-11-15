Microsoft, Yeni Age of Empires 4'ün ilk videosu yayınlandı!
Microsoft, efsaneleşmiş bir strateji oyunu olan Age of Empires'ın yeni sürümünün yolda olduğunu resmen duyurdu. Oyunla ilgili bir de tanıtım videosu yayınlayan Microsoft, oyunseverlerin nelerle karşılaşacağını gösteriyor.
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