Web TV Teknoloji NASA, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi

NASA, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi

06.01.2020 | 22:40

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Kızılötesi Gökbilimi için Stratosfer Gözlemevi (SOFIA) Teleskobu, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi.

NASA'nın internet sitesindeki habere göre SOFIA, Dünya'ya 600 ışık yılı uzaklıktaki galaksi merkezini temmuzda Güney Yarım Küre'den kızılötesi kamerayla kayda aldı.

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