Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt, ABD Las Vegas CES 2020'de teknolojinin nabzını tuttu
Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt, ABD'nin Nevada Eyaleti Las Vegas şehrinde düzenlenen ve dünyanın en önemli teknoloji fuarlarında biri olan CES 2020'de teknolojinin nabzını tuttu ve tüm yenilikleri sizler için yerinde test etti...
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