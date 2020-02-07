Son dakika! S-400'ler için tarih verildi! Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir A Haber'de yanıtladı | Video

Türkiye S-400'leri teslim aldı. Peki S 400 savunma sistemleri ne zaman devreye girecek? F-35'lerde son gelişmeler nedir? Yerli ve milli teknolojimiz hangi aşamada? Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir A Haber'de yanıtladı