Son dakika! S-400'ler için tarih verildi! Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir A Haber'de yanıtladı | Video
Türkiye S-400'leri teslim aldı. Peki S 400 savunma sistemleri ne zaman devreye girecek? F-35'lerde son gelişmeler nedir? Yerli ve milli teknolojimiz hangi aşamada? Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir A Haber'de yanıtladı
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