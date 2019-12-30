Teknolojide kahve kokusu
Arçelik’in yeni telve kahve makinesi közde pirinç cezvesinde pişen Türk kahvesini indüksiyon teknolojisiyle cezveyi eşit ısıtarak közde pişirme lezzeti katıyor. Üstelik akıllı köpük algılayıcı Telve’nin '40 yıl hatırlık' kahveler pişirmesini sağlıyor.
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