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Teknolojide kahve kokusu

30.12.2019 | 15:47

Arçelik’in yeni telve kahve makinesi közde pirinç cezvesinde pişen Türk kahvesini indüksiyon teknolojisiyle cezveyi eşit ısıtarak közde pişirme lezzeti katıyor. Üstelik akıllı köpük algılayıcı Telve’nin '40 yıl hatırlık' kahveler pişirmesini sağlıyor.

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