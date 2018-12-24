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Trafiğe havadan çözüm! İşte uçan araba 'Skydriver'

Dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelen trafik gerçeğinin ardından bilim adamları gözünü gökyüzüne çevirdi. Geleceğin ulaşım teknolojisinin başında yıllardır bilim kurgu filmlerinde karşımıza çıkan uçan arabalar geliyor. Tek kişilik olan ve 400 kg ağırlığındaki 'Skydriver' isimli hava aracı 50 metreye kadar çıkabiliyor. Hızı ise saatte 100 km'ye ulaşabiliyor. Elektrikle çalışan 4 pervaneye sahip olan 'Skydriver' karbon salınımı yapmadığı için çevre dostu. 'Skydriver'ın 2020 Tokyo olimpiyatlarının açılışında meşaleyi yakması planlanıyor.

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Trafiğe havadan çözüm! İşte uçan araba 'Skydriver'
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