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Türkiye'nin Otomobili'nden yeni video! "Yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz"

20.01.2020 | 19:18

Büyük bir çalışmanın ürünü olan yerli otomobil otomobil projesinin yeni detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yeni bir video daha yayınlandı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili projesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm dünyaya duyuruldu. Büyük bir merakla takip edilen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yürüttüğü yerli otomobil projesinin yeni detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor.

TOGG'un sosyal medya hesabından yeni bir video daha yayınlandı. Yapılan açıklamada, ''İnternet üzerinden güncellenebilir, 'seviye 3 ve ötesi' otonom sürüş dönüşümüne de uygun olarak geliştirilen altyapısı ve ileri seviye sürücü destek sistemleri ile şehir trafiğinin ve uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz.'' ifadeleri yer aldı.

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