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Twitter'ın açığını bulan 19 yaşındaki Türk genci A Haber'e konuştu

19.12.2019 | 15:34

Teknoloji devlerinin sistem açıklarını bulan 19 yaşındaki Hüseyin Çoban, sosyal medya platformu Twitter'da da güvenlik açığı olduğunu iddia etti. Peki, Twitter'da bahsedilen bu güvenlik açığı ne? Ayrıntıları Hüseyin Çoban, A Haber canlı yayında açıkladı.

Kendisinin 2014 yılında açtığı Twitter hesabı olduğunu söyleyen Çoban, geçenlerde aynı hesabına tekrar girmek istediğini ancak giremediğini söyledi. Telefon numarasını ve mailini değiştirdiği için hesabına giremeyen Çoban, başka bir mail hesabı üzerinden Twitter'a ulaştığını ancak hesaba girişine izin veremeyeceklerini söylediklerini aktardı. Daha sonra kendi hesabına nasıl girdiğini anlatan Çoba, "Twitter'ın bu açığı yüzden istediğim hesaba istediğim şekilde girebilirim" açıklamasında bulundu.

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